عاجل.. السودان يلوح باللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان بسبب سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، اليوم الخميس، أن بلادها تدرس إمكانية الشكوى لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة.





وقالت المهدى: "نأمل أن يقوم مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه قضية سد النهضة، ونتوقع من المجلس حض الأطراف على استتئناف مفاوضات السد". يأتى ذلك بعد أن عقد الخميس الماضى، مجلس الأمن الدولى جلسة بشأن سد النهضة، دعت خلالها أمريكا وعدة دول لضرورة حل المشاكل العالقة بين مختلف الأطراف بالتفاوض، وتحت المظلة الإفريقية.

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