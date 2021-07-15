طالبان تقترح وقف إطلاق النار 3 أشهر للتفاوض حول تبادل الأسرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أن طالبان تسعى لوقف إطلاق النار مع القوات الأفغانية مقابل الإفراج عن 7000 سجين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت سيطرتها على 85% من أراضى أفغانستان، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية، بعد قتال دام نحو 20 عامًا، فى خطوة أفسحت الطريق أمام طالبان للسيطرة على مناطق جديدة فى أفغانستان.