فيضانات عارمة تضرب غرب ألمانيا .. وفقدان 30 شخصا

جدة - نرمين السيد - تسببت أمطار غزيرة فى حدوث فيضانات عارمة فى أجزاء من غرب ألمانيا، ما أدى إلى عرقلة حركة القطارات والنقل البرى والنهرى داخل مدينة هاجن، والتى تعتبر أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.





ونشر الجيش الألمانى جنودا لمساعدة السكان، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية فى إلاميا تحذيرا من سوء الأحوال الجوية فى أجزاء من 3 ولايات غربية، وأعلنت مدينة هاجن التى يعيش فيها 180 ألف نسمة حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم. وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ألمانيا فقدان 30 شخصًا إثر الفيضانات العارمة.

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