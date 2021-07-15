إقليم كتالونيا يعلن حظر التجوال لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة، فى بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حظر التجوال، جاء بعد الموافقة عليه من المحكمة، وسيكون بين الساعة الواحدة صباحا، والسادسة صباحا لمدة 7 أيام فى المناطق التى يسكنها أكثر من 5 آلاف شخص والمناطق ذات النسبة الأكبر فى انتشار الفيروس بما فى ذلك المناطق السياحية الشهيرة فى برشلونة.

جدير بالذكر أن كاتالونيا هى أكثر المناطق المتضررة من فيروس كورونا فى إسبانيا التى تزايدت فيها إصابات كورونا مرة أخرى أمس الأربعاء.