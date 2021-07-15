تقسيط 5 سنوات بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل تقدم في شهر ذي الحجة الكثير من العروض التمويلية لجميع العملاء المتقدمين لطلب تمويل شخصي أو سيارات حيث يمتاز التمويل بأنه بدون كفيل وبلا تحويل الراتب الشهري كما يمتاز بالتقسيط الميسر لمدة 5 سنوات وهي مقدمة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل ويصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال ويتم إيداعه في حسابات العملاء بعد الموافقة السريعة على طلب التمويل في خلال يوم كما يحصل المتقدم على التمويل السريع عبر الأون لاين لتسهيل عملية التمويل لجميع المواطنين السعوديين لدى التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل عبر شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل تقدم تمويل سريع لا يحتاج تحويل الراتب الشهري ولا يحتاج إلى كفيل غارم سعودي ولكن لكي يتم الحصول على تمويل بالتقسيط 5 سنوات لابد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى شركة التيسير التابعة إلى ساما السعودي في المملكة:

التمويل بدون كفيل سعودي الجنسية بشرط أن يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن واحد وعشرون عاماً عبر شركة التيسير للتمويل.

التيسير للتمويل بالمملكة توفر قرض ميسر بشرط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو القطاع الخاص لمدة ستة أشهر على الأقل لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

ربما يصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي بشرط أن يكون العميل المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية وحاصل على الهوية الوطنية سارية المفعول.

يمنح بالتمويل عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة التيسير للتمويل بشرط أن يكون المتقدم يمتلك دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

التمويل من خلال شركة التيسير يمتاز بأنه بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات.

يصل التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي ويتم إيداعه في خلال أربعة وعشرون ساعة على الأكثر.

التمويل النقدي سريع وفوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة التيسير للتمويل.

كذلك التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم لكافة العملاء لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

مميزات تمويل شركة التيسير الآن في السعودية