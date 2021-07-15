أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ كورونا فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى مليونين 616 ألفًا و827 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 235 ألفًا و507 حالات.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.

وتأتى المكسيك فى المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد ضحايا الجائحة، فيما تعتبر الـ 16 من حيث عدد الإصابات.