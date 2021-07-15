استخراج rgu-admit.edu.sa رابط نتائج القبول الموحد (الرياض – الملك عبد العزيز – الطائف)

استخراج rgu-admit.edu.sa لنتائج القبول الموحد لجامعة الرياض وجميع الجامعات السعودية والتي تم الإعلان عن بداية الإعلان عن قبول الجامعات ابتداء من اليوم الخميس 5 ذي الحجة 1442 على أن يتم الإعلان عن نتائج قبول بقية الجامعات بشكل متتابع، لجامعة الطائف والقصيم وحائل، أيضا الجمعة المجمّعة وجامعات الجوف وجازان وبيشة والدمام وجامعة محمد بن سعود الإسلامية.

استخراج rgu-admit.edu.sa رابط نتائج القبول الموحد لجميع الجامعات السعودية

قامت وزارة التعليم العالي بالسعودية بإتاحة التسجيل الإلكتروني في جميع جامعات المملكة بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني من امتحانات الثانوية بجميع المحافظات، حيث قام جميع الطلاب بالتعرف على الدرجات الخاصة بهم كما تم الانتهاء من جميع اختبارات قياس قدرات الطلاب اللغوية والتحصيلية والمهارات الرياضية، بعد أن قاموا بإداء والانتهاء من اختبارات القياس والذي تشترط أغلب الجامعات بجميع محافظات المملكة أن يحصل الطالب على قياس قدراته والحصول على الشهادة قبل التسجيل بالجامعة، وانتهى التسجيل الإلكتروني في كل جامعة على حدة في الثامن من الشهر الجاري، 8 يوليو 2021، وتم الإعلان عن الجدول الزمني لإعلان قبول الجامعات جميعها والتي تبدأ بجامعة الرياض والتي يبدا الإعلان عن نتائج قبول البنين والبنان اليوم الخميس 5 ذي الحجة 1442 – الموافق 15 يوليو 2021 في تمام الثانية عشر ظهرا.

توقيتات القبول والتسجيل في الجامعات (العامة – الإسلامية) واستخراج rgu-admit.edu.sa

تم الانتهاء من التسجيل في جميع الجامعات في 28 ذي القعدة على أن يبدأ الإعلان عن القبول الموحد ابتداء من الخميس 5 ذي الحجة 1443، وتبدأ بقية الجامعات في الإعلان بالتوقيتات التالية:

الجامعة برامج وأقسام الجامعة التسجيل الإلكتروني

جامعة الملك عبد العزيز برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل: الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

الكلية برامج وأقسام الكلية التسجيل الإلكتروني

كلية المسجد النبوي

قسم الشريعة.

قسم السنة وعلومها.

قسم القرآن وعلومه.

قسم العقيدة.

قسم اللغة العربية. بداية التسجيل: الأحد : 10 ذو القعدة الموافق 20 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: السبت 21 ذو الحجة الموافق 31 يوليو 2021.

الاسم البرامج التسجيل الإلكتروني كلية الحرم المكي الشريف برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل: الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021.

تقديمالحكوميةتسجيلالتسجيل في

تقديم معهد الحرم المكي الشريف

اسم المعهد الديني البرامج التسجيل الإلكتروني معهد الحرم المكي المرحلة المتوسطة.

المرحلة الثانوية.

القسم النسائي.

القسم المسائي. بداية التسجيل: الأحد 3 ذو القعدة الموافق 13 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: الخميس 5 ذو الحجة الموافق 15 يوليو 2021.

الاسم

البرامج التسجيل الإلكتروني جامعة جدة برامج البكالوريوس.

ديبلومات كلية الدراسات التطبيقية. بداية التسجيل: 13 ذو القعدة الموافق 23 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: 14 ذو الحجة الموافق 24 يوليو 2021.

الاسم البرامج التسجيل الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران المسار المدني.

المسار العسكري. بداية التسجيل: الأول من يونيو 2021.

نهاية التسجيل: الخميس 26 أغسطس 2021.

اسم الجامعة برامج الجامعة التسجيل

جامعة حفر الباطن تخصصات متنوعة بداية التسجيل: 17 ذو الحجة الموافق 27 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: 23 ذو الحجة الموافق 2 أغسطس 2021.

الاسم البرامج التسجيل

جامعة الملك عبد العزيز برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل: الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021

مواعيد تقديمتسجيلالحكومية

وقد انتهى الطلاب من التسجيل الإلكتروني كما أعلنا مسبقا في الثامن من يوليو 2021 وتم تسجيل الدرجات التي حصل عليها الطالب والرغبات التي يرغب في الحصول عليها، على أن يتم مفاضلة الكليات والجامعات حسب درجات الطالب وأيضا حسب مفاضلة الرغبات.