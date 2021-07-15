جيش الاحتلال يعتقل عشرات من طلاب جامعة بيرزيت فى رام الله

جدة - نرمين السيد - شن جنود الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات جديدة، مساء أمس الأربعاء، شملت العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال وجودهم فى قرية ترمسعيا، شمال شرق رام الله فى الضفة الغربية.





وقال جيش الاحتلال فى بيان له، إنه فى أعقاب جهود استخباراتية وعسكرية، اعتقلت قوات الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود فى قرية ترمسعيا عشرات النشطاء من الكتلة الطلابية، واصفا إياهم بـ "التخريبيين" التابعين لحركة حماس.

وزعم الجيش الإسرائيلى أن الطلاب متورطون بشكل مباشر فى أنشطة إرهابية، لافتا إلى أن تلك الأنشطة شملت تحويل الأموال والتحريض وتنظيم نشاطات حماس فى الضفة الغربية مضيفًا: "تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية".

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطلاب فى قرية ترمسعيا كانوا فى زيارة تضامنية مع عائلة منتصر شلبى الذى هدم الجيش منزله قبل أيام بعد اتهامه بقتل مستوطن بإطلاق النار عليه عند حاجز عسكرى قبل عدة أشهر، لافتة إلى أن عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم يبلغ حوالى 40 طالبًا.