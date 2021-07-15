نتائج القبول الموحد rbu-admit.edu.sa مواعيد استخراج القبول بجميع الجامعات (بنين – بنات)

نتائج القبول الموحد rbu-admit.edu.sa لطالبات جامعة الرياض الكبيرة من كلا الجنسين البنين والبنات، حيث تابع الناجحين في الثانوية بمختلف المستويات التسجيل الإلكتروني لدخول جامعات المملكة، وقد قامت الجامعات المتنوعة بطرح التنسيق والقبول الموحد فيها حسب العديد من العوامل والمؤثرات، تابعوا معنا رابط استخراج نتائج الطلاب لدخول العام الجامعي الجديد 2022-1443.

نتائج القبول الموحد rbu-admit.edu.sa وزارة التعليم العالي بالمملكة

قامت وزارة التعليم العالي بالمملكة بإتاحة الموعد المقرر للتسجيل الإلكتروني للقبول الموحد لجامعات المملكة المختلفة وانتهى التسجيل في جميع الجامعات في 8 يوليو 2021، وتم الإعلان عن انطلاق الإعلان عن نتائج قبول البنين والبنات برابط خاص لكل منهم، حيث اقرت الوزارة وجميع الوزارات السعودية التعليمية وغيرها التعامل الإلكتروني الرقمي في التسجيل والاستعلام واستخراج البيانات، حيث كانت خطة رؤية 2030 هي استبدال المعاملات الورقية والتي تعتمد على التعامل المباشر بين الموظف بالقطاع الحكومي والمواطن العادي الراغب في التعامل والاستعلام أو التسجيل، وكان الاستبدال الآمن للتعامل الورقي هو التعامل الإلكتروني، وخاصة مع انتشار فيروس كرونا وتنبيهات وزارة الصحة بالمملكة على ضرورة التباعد الاجتماعي وحظر التجوال في بعض الأحيان.

مواعيد إعلان القبول الموحد لجميع الجامعات السعودية مواعيد القبول الموحد لجامعات أخرى انتهى التسجيل الإلكتروني لقبول الجامعات جميعها في 8 يوليو 2021.

يبدا الإعلان عن نتائج القبول في جامعة الرياض 15 يوليو 2021. الجامعة الإسلامية يتم الإعلان عن القبول فيها في يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة.

جامعة جدة تعلن الأحد 22 ذي الحجة 1442.

جامعة أم القرى يتم الإعلان عنها في 22 ذي الحجة.

جامعة تبوك يتم الإعلان عنها في 18 ذي الحجة 1442.

جامعة الطائف بالأول من أغسطس.

جامعة الملك عبد العزيز 15 أغسطس.

ألية التسجيل الإلكتروني والقبول بجامعات المملكةرابط قبول الطلاب والطالبات بالجامعات السعودية

من ضمن خطط وزارة التربية والتعليم في تنظيم أعمال التقديم والاستعلام وكذلك استخراج النتائج في جميع مؤسسات وهيئات المملكة التعليمية، تم تحديد مواعيد خاصة لتقديم البنين والبنات بشكل إلكتروني بجميع الجامعات، على أن تقوم الوزارة بتحديد روابط خاصة لكل منهم للإعلان عن النتائج، حيث قامت بالإعلان عن رابط استخراج نتائج قبول البنين وأيضا رابط خاص لنتائج قبول البنات كالتالي:

قبول الطلاب بالجامعات

تم إعلاق باب التسجيل الإلكتروني في 30 ذي القعدة بينما يبد إعلان نتائج القبول المبدئي في 5 ذي الحجة، والذي يكون في 15 يوليو 2021 في تمام الساعة 12 ظهرا، حيث يتم مفاضلة الطلاب بالرغبة الأولى التي تم تسجيلها في رغبات دخول الجامعات والتي تعتمد على مجموع الدرجات، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية السبت 7 ذي الحجة 1442، ويكون موعد التأكيد النهائي في 10 ذي الحجة.

قبول الطالبات بالجامعات

تم إغلاق تسجيل الطالبات ببوابة القبول الموحدة في الأول من ذي الحجة بينما يبدأ الإعلان عن نتائج الفرز الأول في 5 ذي الحجة 1442 صباحا، على أن يكون النتائج النهائية في 7 ذي الحجة، ويتم تأكيد القبول في 13 ذي الحجة 1442.