نتائج الدورة الاستدراكية 2021 باك حر عبر وزارة التربية الوطني والتعليم المهني المغربية men gov ma

نتائج الدورة الاستدراكية 2021 باك حر من أكثر ما يشغل بال الطُلاب وأولياء أمورهم في المملكة المغربية، حيث انتهت أعمال التصحيح الخاصة بنتائج الدورة الاستدراكية للبكالوريا بالمغرب والتي من المقرر إعلانها بعد قليل، وذلك بعدما أصدرت الوزارة بيانا بإعلان النتيجة الموافق 11 يوليو ولكنها تأخرت لليوم بسبب عطل ما، وإليكم موقع نتائج الاستدراكية 2021 الباك وطريقة الحصول علي النتيجة.

نتائج الدورة الاستدراكية 2021 باك حر

من خلال البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم المهني في المغرب والتي حصرت فيه أعداد الطلبة الذين أدوا امتحانات

الدورة الاستدراكية ونسبة النجاح المبدئية وجاءت مرضية، أما عن إعلان النتيجة فقد أتاحت وزارة التربية الوطنية ذلك إلكترونيا سعيا منها

إلي راحة الطلاب وتسهيل الأمور لهم وتحويل جميع الخدمات عبر الإنترنت في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وأيضا

مواكبة للتكنولوجيا.

أولا عبر الدخول إلي موقع وزارة التربية الوطني والتعليم المهني المغربية.

ثانيا، تسجيل بيانات الطالب في الحقول الفارغة كاملة وبدقة.

ثالثاً تحديد المنطقة التي يقطن بها الطالب، مع إدخال الكود السري الخاص به.

رابعاً يضغط الطالب علي أيقونة استعلام من أجل الحصول علي النتيجة بكل بساطة وسهولة.

كيفية تلقي نتيجة الدورة الاستدراكية باك حر بالمغربنتائج الدورة الاستدراكية 2021 بالمغرب

وقد أكد الدكتور سعيد امزازي أن النتيجة معلنة اليوم عبر الموقع، وأن الوزارة تسعي إلي كل ما يتوافق مع مصلحة الطلبة والحفاظ علي

أمنهم وسلامتهم، وأنها ستستمر في السعي إلي توفير جميع الخدمات الأخري التي يحتاجها الطلاب لمتابعة دراستهم كاملة وكل ما يحتاجونه

عبر الإنترنت لحين انتهاء الظروف التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة، وانها علي أتم استعداد لمواجهة كل ما قد يضر أبناء

المغرب ومساعدتهم بكل ما أوتيت من قوة، حفاظاً عليهم وعلى صحتهم وعلى مستقبلهم.

يجب علي جميع الطلبة والطالبات المسجلين في الدورة الاستدراكية بالمغرب تجهيز بياناتهم كاملة لأي لحظة سوف يتم فيها نزول نتائج الدورة الاستدراكية 2021 باك حر عبر الموقع الرسمي، وذلك قبل الضغط علي الموقع وحدوث أي عطل فيه يمنعهم من الحصول عليها مرة ثانية.