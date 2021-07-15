موقع نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب الاسم “الثانوية العامة” tawjihi.jo وموعد إعلان النتيجة

موقع نتائج التوجيهي 2021 الأردن ، تزامناً مع انتهاء الطلبة والطالبات من امتحانات شهادة الثانوية العامة في الأردن يرغب الجميع الآن وأولياء الأمور الوصول إلى رابط نتائج التوجيهي 2021 الأردن حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية أو من خلال الرابط المخصص لاستخراج نتائج توجيهي الأردن إيديويف ، لذلك سوف نختص في هذه الصفحة إرفاق الرابط الخاص بالوصول إلى نتائج التوجيهي في الأردن 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس، بالإضافة إلى رصد أهم وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي 2021 الأردن

نتائج توجيهي الأردن 2021 حسب الاسم ، بدأ طلاب الثانوية العامة في الأردن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو المنقضي ، وسوف ينتهي جميع الطلاب والطالبات بالأقسام المختلفة من امتحانات التوجيهي في يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الحالي، على أن تتم عملية التصحيح في ذات اليوم.

وحسب ما جاء من تصريحات تربوية فيما يخص نتائج التوجيهي 2021 الأردن ، فقد أوضحت مصادر مُقربة أن عدد الطلاب والطالبات ممن تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة في الأردن “التوجيهي” للعام الحالي من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 178217 طالبا وطالبة، بينهم 104931 مشتركا ومشتركة نظاميون، و73286 من الدراسة الخاصة.

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في ذات الصدد، أكد مدير إدارة الامتحانات العامة والاختبارات بوزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية، أن كافة اللجان المختصة بعمليات التصحيح والمراجعة لأوراق طلاب وطالبات الثانوية العامة سيبدؤون في عملهم مع انتهاء اليوم الأخير من الامتحانات وهو اليوم الخميس الموافق 15-7-2021 على أن يتم التركيز على الشفافية بين جميع الطلاب من أجل إعطاء كل طالب حقة من الدرجات.

ومن خلال الدخول عبر موقع نتائج التوجيهي 2021 الأردن www.tawjihi.jo، يُمكنكم الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2021 حسب الاسم ، كما ستُعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن أسماء أوائل الثانوية العامة في الأردن 2021 ، وذلك عبر مؤتمر صحفي سينعقد بمقر الوزارة بحضور معالي السيد وزير التربية والتعليم ومجموعة من الاساتذة، وخلال أيام قليلة سيتم العمل على تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي في الأردن 2021، سنوافيكم به خلال الفترة المقبلة.