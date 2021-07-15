الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر manpower.gov.eg وتنبيه هام للمستحقين

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، من أهم الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى مختلف المحافظات المصرية، ويتيح للمستفيدين معرفة مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ومعرفة أسماء المستحقين إلكترونيا دون الحاجة للنزول من المنزل والذهاب إلى مكاتب العمل الخاصة بوزارة القوى العاملة .

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

لقد صرح الدكتور سعفان وهو وزير القوى العاملة المصرية أن مواعيد صرف الدفعات القادمة من مبادرة عمال اليومية ، كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد مدى استمرارية الوزارة فى تجهيز قائمة تحتوي على كافة الأسماء المستفيدة من دعم العمالة اليومية لشهر يوليو الجارى،وذلك لتستطيع الوزارة فلترة غير المستحقين لدعم العمالة اليومية .

موقع الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

حيث يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بواسطة الدخول إلى موقع الوزارة الإلكترونى الرسمى .

والطريقة الثانية تتم عن طريق الإتصال التليفونى مع أرقام خدمة المواطنين التابعة لوزارة القوى العاملة .

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

خطوات الاستعلام عن مدى استحقاق الفرد لمنحة العمالة اليومية تتمثل كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة القوى العاملة .

يجب الضغط على أيقونة خدمة المواطنين .

قم بإختيار منحة عمال اليومية.

كتابة الرقم القومي للفرد .

الضغط على عرض النتيجة .

قامت وزارة القوى العاملة بفتح الباب على مصراعيه أمام جميع الراغبين فى معرفة مدى استحقاقهم لمنحة العمالة اليومية المؤقتة ،ويتم ذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بالوزارة ، وأن الإستعلام عن المنحة يتم من خلال المعلومات الأساسية للفرد مثل الرقم القومى .

منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ازداد البحث عنها بشكل كبير، حيث تعد أحد أهم أشكال الدعم المالي الذي

يتم تقديمه للمواطنين من قبل وزارة القوى العاملة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وقد مكنت الوزارة

جميع المواطنين من الاستعلام إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة.

تنبيه هام

انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الرسائل التي تهدف سرقة حسابات المواطنين، حيث يبلغوهم بأن هناك مبلغ

مستحق، ولابد من أن يعطوا لهم رقم الحساب أو الفيزا الخاصة بهم، لذا يجب الحذر من التعامل معهم بل ويجب

الإبلاغ عن مثل تلك الممارسات التي تستهدف سرقة حسابات المواطنين.