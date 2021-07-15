أسماء قنوات تكبيرات العيد 2021 والترددات الجديدة لها على نايل سات وعرب سات

أسماء قنوات تكبيرات العيد 2021 على النايل سات والقمر الصناعي عرب، حيث جري البحث منذ اول ايام شهر ذي الحجة عن القنوات الفضائية الناقلة إلي وفقة عرفة وتكبيرات عيد الأضحى المبارك، فهناك قنوات عديدة ستقوم بنقل احداث الشعائر الإسلامية بداية من وقفة عرفات مرورا بالتكبير والتهليل واحتفالات حجاج بيت الله، لذا سنوضح إليكم عبر الترددات جميع القنوات التي تبث تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2021.

هناك العديد من القنوات التي تنقل تكبيرات العيد فمن بين هذه القنوات قناة كنوز وقناة العراب، حيث يتزايد البحث عن ترددهم مع قرب بدء اول أيام عيد الأضحى المبارك حيث لم يتبقي سوي أيام قليلة جدا وتبدأ الاحتفالات من قبل المسلمين حول العالم بقدوم عيد الاضحى المبارك الذي يغفر فيه الله لحجاج بيت الله جميع ذنوبهم، وفي هذه الأيام يتزايد البحث عن تكبيرات العيد الذي تعطي الإنسان بهجه وفرح بقدوم العيد، بالإضافة إلي أن التكبير سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك بداية من الثلاثاء المقبل 20 يوليو 2021، لذا يمكنكم الإطلاع في مقالنا السابق عن اجمل اصوات تكبيرات العيد.



يمكنكم إستقبال التردد الجديد لقناه تكبيرات العيد كالتالي:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي عرب سات معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب أفقي التردد 12034

الكثير منا لا يعرف تلك القناة التي تنقل برامج دينية مميزة طوال العام عبر برامجها المميزة، كما تنقل القناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، لذا يمكنكم الآن إستقبال بث القناة من خلال تسجيل التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

يمكنكم مشاهدة تكبيرات العيد باعلي جودة عبر قناة العراب الناقلة لإحداث شعائر الحج، حيث يمكنكم الإطلاع على بث القناة من خلال تسجيل التردد الجديد للقناة كالتالي (التردد: 12034، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي).



وصلنا معكم إلي الختام نتمني لكم مشاهدة ممتعة وعيد سعيد علي كل المسلمين، إذا كنت بحاجة للمساعدة ضعها أسفل هذا المقال أسماء قنوات تكبيرات العيد 2021.