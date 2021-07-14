براتب 2000 ريال بادر بالحصول علي تمويل يصل الي 50 الف ريال بدون كفيل وبدون راتب

سارع بالحصول علي تمويلك الشخصي من مصرف الراجحي السعودي، حيث يقوم المصرف بتوفير تمويل شخصي للأفراد يصل الي 50 الف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري الي المصرف، كما يسهل علي العميل الحصول علي القرض وإنهاء الإجراءات سريعاً بحيث يحصل عليه العميل بعد 30 دقيقة من التقديم، فيمكن التقديم إلكترونياً والحصول عليه أون لاين بعد رفع المستندات اللازمة، فإليكم مزايا وشروط والصكوك التي يلزم توافرها في السطور التالية من المقال.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من بنك الراجحي

يسعى بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية الي تقديم العديد من التمويلات لتلبية احتياجات المواطنين المالية لأقامه المشروعات الصغيرة أو لأي أسباب أخري، ويسعي بنك الراجحي لتطوير خدماته لكي تناسب جميع الفئات ويقدم لهم أيضاَ تأمين صحي تابع مستشفيات تأمين تكافل الراجحي 1442، ومن أهم الخدمات المقدمة من بنك الراجحي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ولكن يوجد شروط يحددها البنك لكي يتم الموافقة علي التمويل، ومن أهم الشروط هي.

لا يقل عمر المتقدم لتمويل بنك الراجحي عن 18 عام، ولا يتجاوز عمره عن 60 عام عند سداد أخر قسط من الأقساط.

الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي، ولا بد أن يكون معتمد من جهة العمل.

الحد الأدنى من خدمة العمل لا تقل عن شهر.

موافقة بنك الراجحي علي العميل.

تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 50 ألف ريال سعودي، 30 ضعف الراتب الشهري للقطاع الحكومي، 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص.

يمنح البنك لعملائه تأمين تكافلي مدي الحياه.

تصل فترة السداد الي 96 شهر للقطاع الحكومي، وللقطاع الخاص فترة سداد تصل الي 84 شهر.

تمويل شخصي بفترة سداد طويلة بأقساط شهرية مجدولة، وهامش ربح تنافسي.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

صورة الهوية الوطنية.

خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم.

خطاب تحويل الراتب الشهري من جهة العمل.

تمويل بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

فترة السداد 60 شهر.

الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتعبئة نموزج الطلب، وتعبئة البيانات الشخصية وتقديم الاوراق المطلوبة، ثم إرسال الطلب.

مميزات التمويل المقدم من بنك الراجحي