واتساب.. طريقة إخفاء خاصية آخر ظهور في التطبيق

يعتبر تطبيق واتساب من أفضل التطبيقات التي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة والتي تستخدم في التواصل ومراسلة الأصدقاء من مختلف أماكن الدولة، وذلك لما له من مميزات كبيرة وخدمات مميزة، بالإضافة إلى كونه مناسب لجميع الناس من مختلف أعمارهم، كما أنه يناسب العديد من الهواتف، بالإضافة إلى إمكانية تحميله على جهاز الحاسب الآلي، انتقلت ملكية الواتساب من المؤسس الرئيسي لها، إلى مؤسس فيس بوك المشهور ” مارك”، الذي قام بإضافة العديد من المميزات الأخري لهذا التطبيق.

كيفية إخفاء خاصية آخر ظهور في واتساب

يوجد العديد من المميزات الهامة لتطبيق واتساب، والتي من ضمنها سهولة التحميل على الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن حجمه قليل نسبياً، لذا فإنه لا يحتل مساحة كبيرة في ذاكرة الهاتف ولا يلحق أي أذى بها، كما أنه يسهل من إنشاء الحساب علي التطبيق وسهولة الاستخدام، ويمكن تحميل لتطبيق من خلال جوجل بلاي، ثم قم بفتح التطبيق، وأنشأ الحساب الخاص بك على التطبيق، وذلك عن طريق تدوين رقم هاتفك، ثم أنشأ اسم المستخدم الخاص بك، وحمل الصورة التي تريدها كصورة شخصية لك.

بعد أن تقوم بإنشاء الحساب الخاص بك ستتمكن من الاتصال مع العديد من الأشخاص المتاحة في قائمة الأصدقاء، كما يمكنك مراسلة هؤلاء الأصدقاء بواسطة النص الكتابي، أو إرسال صورة أو مقطع فيديو، بالإضافة إلى قدرتك على إرسال المقاطع الصوتية، كما يمكنك الاتصال الصوتي المباشر، كما يمكنك تغيير مظهر الواتساب وألوانه حسب الرغبة الخاصة بك.

تعتبر خاصية إخفاء آخر ظهور في واتساب، من أهم المميزات التي وفرها التطبيق لمستخدميه، ويتم ذلك من خلال الضغط على زر الإعدادات، ثم قم بتعديل الخصوصية حسب رغبتك، بالإضافة إلى قدرتك على حظر الأشخاص غير المرغوب بهم، ويمكن مشاهدة آخر ظهور للأصدقاء من خلال الضغط على اسم الشخص الذي تريده، ثم مشاهدة الوقت في أعلى الصفحة، وذلك بشرطين أن تكون خصوصيّة الشخص المراد رؤية آخر ظهور له تسمح بذلك، بالإضافة إلى أن تكون خصوصية مشاهدة آخر ظهور الخاصة بك متاحة للأصدقائك، كما يمكن تطبيق هذه الشروط على رؤية الصورة الشخصية.