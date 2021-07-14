البرهان: الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة

أكد رئيس مجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، وذلك لدى لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي دانيت ويبر.

وقال البرهان إن الحكومة الانتقالية حريصة على الاستقرار التام في دول المحيط الإقليمي وتعمل على استقرار الأوضاع في الجارة إثيوبيا، مؤكدا أن الحوار هو الطريق الأوحد لمعالجة قضية سد النهضة، مشيرا إلى مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في هذا الخصوص.

كما أكد البرهان على الدور الفعال الذي قام به الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان ومساندته في المحافل الدولية.

وأوضح ضرورة الاستمرار في هذا الدعم حتى يتجاوز السودان التحديات الداخلية والخارجية.

ولدى لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي أكد أن الحكومة الانتقالية تسعى لاستكمال هيكل الدولة من أجل المضي قدما في الإصلاحات القانونية التي تتيح الحريات وترسخ التسامح الديني، وأكد أن المكون العسكري ملتزم بدعم الانتقال الديمقراطي.

من جانبها، أشادت مبعوثة الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها حكومة الفترة الانتقالية في إرساء دعائم التحول الديمقراطي، مؤكدة حرص الاتحاد على الاستمرار في دعم السودان لمواجهة تحدياته الداخلية والخارجية.