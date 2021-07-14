عاجل: تفعيل رابط مباشر لاستخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2021 والإعدادية الشرعية

نقدم لكم رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2021، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن اعتماد نتائج شهادة التعليم الأساسي وكذلك نتائج الإعدادية الشرعية دورة 2021 وسوف يتم إعلان النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية عصر يوم الأربعاء 14 يوليو 2021.

نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2021

تزايد البحث عن نتائج الطلبة في سوريا، حيث يبحث العديد من الطلبة على مستوى جميع المحافظات السورية، حلب ودمشق وريف دمشق وإدلب وحمص والسويداء ودرعا واللازقية، وغيرها من المحافظات السورية عن نتائج الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، نتائج التاسع سوريا 2021 ، ونتائج شهادة التعليم الأساسي وأيضا نتائج الإعدادية الشرعية.

رابط نتائج شهادة الأساسي سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع “ثقفني” رابط نتائج الطلبة والطالبات بشهادة التعليم الأساسي وكيفية استخراج نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021، حيث أعلنت وزارة التربية السورية نتائج التاسع بسوريا بجميع فروعه العلمي والأدبي والشرعي، وكذلك تم إعلان نتائج الإعدادية الشرعية ونتائج شهادة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية السورية.

أولا الدخول على الرابط المباشر لاستخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي 2021،

ثانيا اختيار المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة من القائمة.

ثالثا إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب والتأكد من كتابته صحيحا في مكانه المحدد.

ثم الضغط على عبارة أبدء البحث للحصول على النتائج بالتفاصيل لكل طالب في جميع المواد الدراسية.

استخراج النتائج

ونتمنى من خلال موقعنا ” ثقفني” النجاح لجميع الطلبة والطالبات بسورية بجميع المراحل الدراسية والحصول على اعلى الدرجات وتحقيق جميع ما يتمنى أبناؤنا في سوريا.

كما سيتم وضع رابط نتائج التاسع سوريا فور الإعلان عنها، نتائج الباك بسورية دورة 2021، وسيتم تفعيل رابط نتائج الثانوية السورية بجميع فروعها علمي وأدبي وشرعي وكذلك الثانوية المهنية، حيث انتهت عمليات التصحيح بكافة المواد الدراسية ويتبقى اعتماد نتائج التاسع حتى يتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية السورية والحصول على النتائج برقم الاكتتاب والمحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.