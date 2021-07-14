D” اعلان نتائج المراسلة دورة ماي 2021 اثبات المستوى موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم

اعلان نتائج امتحان المراسلة دورة ماي 2021 والتي يهتم بالبحث عنها في هذه اللحظات آلاف الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي والمرحلة المتوسطة، حيث كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في الجزائر، قد أصدرت بيانا هاماً انه في خلال الساعات القادمة سيقوم وزير التعليم باعتماد نتائج امتحان اثبات المستوى المراسله دورة ماي 2021 بالنسبة لجميع طلاب الذين كانوا قد تقدموا لامتحانات المراسلة من كافة ولايات الجزائر لكل المراحل، وذلك بعد ان تأخر ظهور النتائج وقد تسبب هذا التاخير في حالة من القلق الشديد بين الطلاب وأيضا بين أولياء الأمور الذين كان ينتظرون بفارغ الصبر الاطمئنان على ابنائهم ظهور النتائج في نهاية الشهر الماضي الا أنه لم يتم الاعلان عن أسباب تأخير ظهور نتائج المراسلة والتي من المقرر ان يتم نشرها عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

اعلان نتائج المراسلة 2021 اثبات المستوى

أكد مصدر داخل وزارة التربية الوطنية في الجزائر ان اعمال التصحيح الخاصة لاجابات طلاب المراسلة وجميع اوراق امتحان اثبات المستوى كان قد تم الانتهاء من تصحيحها كما تمت المراجعه الدقيقه لكل هذه الإجابات لإعطاء كل طالب كامل حقه وسيتم الإعلان عن كشف نقاط جميع الطلاب للمراسله وامتحان ثبات المستوى خلال ساعات وسيكون ذلك عبر الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية وهو موقع ديوان الوطن وسيكون هناك اعلان لكل ولايه علي حدة وكذلك كشف نقاط للطلاب ويمكن الاستعلام عنها الكترونية.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يستطيع الان طلاب المراسلة ان يقوم باستخراج نتائج المراسلة امتحان اثبات المستوى دورة ماي عن طريق القيام بعمل الخطوات التاليه التي سوف تجعلهم يحصلون على كشف نقاط المواد والتي يمكن تنفيذها كالتالي:

دخول الطلاب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد ذلك كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب يقوم الطالب بعدها باختيار المركز أو المحافظة المحافظة يكتب الطالب تاريخ ميلاده ثم يكتب رمز التاكيد

ويضغط بعدها على مربع اظهار النتائج

سوف يكون متاح للطلاب معرفة نتائج المراسله اثباث المستوى لشهر مايو بعد ان يتم اعتماد النتيجة في جميع الولايات.