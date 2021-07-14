تمويل ساهم بدون فوائد تصل قيمته 10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل ساهم بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية، يعتبر هذا التمويل من أهم المنتجات لبنك التنمية، حيث يقوم بنك التنمية بتقديم هذا التمويل كتمويل حسن، فهذا المنتج يقدم للجمعيات التعاونية في المملكة العربية السعودية، هناك جمعيات تعاونية بالمملكة تبحث عن تمويل حسن يكون بدون فوائد، حيث أن بنك التنمية يعمل جاهدا من أجل دعم جميع المواطنين والجمعات بالمملكة، ويمكن للمواطنين والجمعيات بالمملكة التي ترغب في الحصول علي منتج ساهم الدخول علي موقعنا، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يقدم كافة تفاصيل ذلك المنتج التمويلي.

تمويل ساهم بدون فوائد

يعلن بنك التنمية عن تقديم منتج تمويلي للجمعيات في المملكة العربية السعودية، حيث أن بنك التنمية يقدم هذا التمويل الحسن للجمعيات التي تكون مسجلة بوزارة الموارد البشرية، حيث أن هذه الجمعيات تهدف إلي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن بنك التنمية يدعم كافة الأنشطة التي تساعد في تطوير وإحداث تطور في المملكة مثل تمويل الأسر المنتجة، فهناك مزايا لهذا المنتج التمويلي ساهم وتكون كالتالي:

إن هذا المنتج يكون بدون فوائد.

تصل أقصي قيمة هذا المنتج إلي 10 مليون ريال سعودي.

كما ذكر البنك أن الفترة المسموح فيها السداد هي 18 شهر أي يسدد في خلال سنة ونصف.

شروط وضمانات منتج ساهم التمويلي

إن بنك التنمية الاجتماعية يضع شروط وضمانات للحصول علي أي تمويل، فإن شروط منتج ساهم التمويلي تكون كالتالي:

يجب أن تقوم الجهة أو الجمعية المتقدمة للتمويل بالتسجيل في وزارة الموارد البشرية.

لابد أن تملك الجمعية مجلس إدارة مستقل ومؤهل.

يتوفر لدي الجمعية مقر تقدم فيه خدماته بالمملكة.

يجب أن تقدم كافة متطلبات بنك التنمية للتمويل.

هناك ضمانات للحصول علي منتج ساهم بنك التنمية الاجتماعية، فإن بنك التنمية من ضمن متطلباته للحصول علي منتح ساهم يطلب ضمانات، فإن هذه الضمانات للحصول علي التمويل تكون كالتالي:

يقدم ضمان مالي للمواطنين.

يطلب رهن أرض المشروع الخاصة بالجمعية.

يرهن أصول عقارية مملوكة للبنك.

يكون في كفالة شخصية.

يقوم بتقديم سندات تكون بقيمة التمويل المأخوذ من بنك التنمية.

يمكن تقديم أي ضمانات أخري مقبولة للبنك.

متطلبات الخاصة بالتمويل

هناك متطلبات وضعها البنك متعلقة بالمشروع الخاص بالتمويل، وتلك المتطلبات تكون كالتالي:

يجب أن يكون المقر الخاص بمشروع القرض في السعودية.

يكون مشروع التمويل غرضه من ضمن نشاط الجمعية.

لابد من أن يكون المشروع يوفر فرص للمواطنين بالمملكة.

أن يسهم المشروع في تلبية احتياجات أي مجتمع محلي بالمملكة العربية السعودية.

مستندات التقديم علي التمويل

إن بنك التنمية يعلن عن المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل، وتلك الأوراق والمستندات المطلوبة تكون كالتالي:

تقديم ترخيص من وزارة الموارد البشرية يكون مفعولة ساري.

يحضر الموافقة علي المشروع من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة المتقدمة للتمويل.

يكون لدية إقرار بتوفير المساهمة والضمانات.

تقديم صك ملكية أرض المشروع.

طريقة التقديم للحصول علي التمويل

إن بنك التنمية ذكرة كيفية الحصول علي هذا التمويل، فإن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها للتقديم علي هذا التمويل، فتلك الخطوات هي كالتالي: