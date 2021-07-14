Link رابط نتائج التاسع 2021 سوريا moed.gov.sy لطلاب الشهادة الإعدادية الشرعية 2021 من تطبيق وموقع وزارة التربية السورية

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في سوريا حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب بالتزامن مع إعلان ووزارة التربية السورية إعلان نتائج الصف التاسع 2021 حسب رقم الاكتتاب للعام الدراسي الجاري 2020-2021 بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني واقتراب الانتهاء من تصحيح دفاتر الاختبارات من قبل اللجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية.

نتائج الصف التاسع 2021 سوريا

وأعلنت وزارة التربية السورية تفعيل تطبيق نتائج الامتحانات السورية 2021 تطبيق moed.gov.sy، من أجل توفير الوقت والمجهود على الطلاب في استخراج نتائج شهادة الصف التاسع سوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب للمترشحين والمترشحات في جميع المدارس السورية بكل سهولة بواسطة تسجيل الدخول إلى تطبيق نتائج الامتحانات السورية 2021.

نتائج التاسع سوريا 2021 حسب الاسم

وتزايدت معدلات البحث في الجمهورية العربية السورية خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب شهادة المرحلة الإعدادية السورية عن رابط وزارة التربية السورية للتعرف على درجات الطلاب في امتحان الصف التاسع الاعدادي.

يأتي ذلك تزامنا مع تداول أنباء حول اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية السورية خلال الساعات الجارية تمهيدًا لصدورها عبر موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات في سوريا حسب رقم الاكتتاب في الامتحانات والاسم الثلاثي للطلاب.

تطبيق وزارة التربية لنتائج التاسع 2021

وأطلقت وزارة التربية في سوريا تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة بنظام اندوريد وIos لاستخراج نتائج طلاب سوريا 2021 في جميع الصفوف الدراسية وعلى رأسها نتائج طلاب الصف التاسع الاعدادي 2021 بحسب رقم الاكتتاب الخاص بالمترحشين والمترشحات فوق اعتماد وإعلانها رسميا.

رابط نتائج التاسع 2021 سوريا

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية السورية أوضحت وزارة التربية خطوات الاستعلام عن النتيجة ودرجات الطلاب من خلال تسجيل الدخول إلى رابط تطبيق نتائج امتحانات الصف التاسع الاعدادي 2021 عبر السطورة التالية:-

أولا تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التربية السورية

ثانيا: تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب والمتمثلة في رقم الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاصة بالمترحشين والمترشحات.

ثالثا: الضغط على أيقونة ثم نتائج الامتحان.

رابعا: تحديد الاختيار الخاصة بنتائج الصف التاسع 2021 سوريا أو نتيجة المدرسة الشرعية الإعدادية حسب دراستك.

خامسا: اختيار اسم المحافظة التابع إليها.

أخيرا: الضغك على ايقونة استظهار النتيجة.

وأدى طلاب الصف التاسع في سوريا 2021 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدورة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، وبدأوا عملية تصحيح ورصد الدرجات على الفور، قبل أن تعلن وزارة التربية السورية عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الشرعية السورية برقم الاكتتاب الخاصة بالطلاب، حيث من المقرر أن يتم إعلان أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة المقبلة.