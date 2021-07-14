العراق يحصل على عضوية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، فى بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذى سيعقد فى لاهاى فى أواخر شهر نوفمبر المقبل.
يشار إلى أن العراق كان قد حصل أيضاً على منصب نائب رئيس مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة خلال عامى 2019 و2020، مما عزز من دور العراق القوى والفعال داخل المنظمة.
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