الحريرى: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرًا للرئيس عون

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى، اليوم الأربعاء، أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس.





وبحسب "روسيا اليوم"، أكد "الحريرى" فى تصريح من قصر بعبدا، بعد لقائه عون أن التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى، وهى من أصحاب الاختصاص، متابعًا : "وبالنسبة لى هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار". وأضاف: "ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبنى على الشىء مقتضاه"، مشيرا إلى أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة.. بإذن الله بكرا منعرف".

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