محمد بن راشد يدشن منصة لإطلاق "الدرون" في دبي

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، تدشين منصة لإطلاق طائرات بدون طيار لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت منصة Drone Box وهي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة".

وأضاف أن الهدف من وراء هذه المنصة هو "خفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط".

ولفت إلى أنه "سيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم".

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ محمد بن راشد: "اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع "عيون" للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من 300 ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم".