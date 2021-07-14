موعد الدوري السعودي 2022 وأهم الفرق المشاركة

بقي أقل من شهر على حلول موعد الدوري السعودي 2022م، فيما ينتظره الملايين من عُشّاق المستديرة الخضراء في المملكة العربية السعودية، والوطن العربي، سيّما أنه يشهد مُشاركة أندية رياضية قوية، باعتباره البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة، إضافة إلى أنها ثاني أغلى بطولة في آسيا، بقيمة سوقية وصلت إلى 473.70 مليون يورو، كما يُعد نادي الهلال السعودي أكثر الأندية حصولًا على بطولة الدوري بعدد 17 بطولة، وينطلق الموسم الجديد من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل غياب 20 لاعبًا أجنبيًّا منذ نهاية الموسم الماضي، لعدم التجديد لهم أو فسخ عقودهم أو إعارتهم، وذلك وفق ما جاء في تقارير صحفية.

موعد الدوري السعودي 2022

وننشر موعد الدوري السعودي 2022م، خدمة لمحبي كرة القدم ومتابعة دوري المحترفين في المملكة، وذلك على النحو التالي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر مارس 2021 أن بداية الموسم الجديد 2022 في 12 أغسطس 2021.

أي بقي نحو 28 يومًا لبدء الموسم الكروي في المملكة.

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الجديد في شهر مايو 2022.

الفرق المشاركة في الدوري السعودي 2022

وتشارك 16 فرقة في الدوري السعودي 2022م، بينهم 3 فرق صعدت إلى بعد المنافسة في دوري الدرجة الأولى، وهذه الفرق هي:

الهلال الشباب الاتحاد التعاون الاتفاق النصر الفتح الأهلي الفيصلي الرائد ضمك الحزم الفيحاء الطائي الباطن أبها

معايير الدوري السعودي 2022

كما وضعت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بالمملكة، معايير لجدول مباريات المسابقة في موسم 2022، إذ جاءت على النحو التالي: