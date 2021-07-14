بداية إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين | الموارد البشرية القطاع الخاص والعام في السعودية

بداية إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في السعودية، وما هي عدد أيام الاجازة من الموضوعات التي يبحث عنها كافة الموظفين في القطاع العام بعد أن أعلنت المصادر المسؤولة في المملكة العربية السعودية أن يوم 11 يوليو هو أول أيام ذي الحجة على أن يكون أولى أيام عيد الأضحى هو 10 ذي الحجة الموافق 20 يوليو.

بداية إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في السعودية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى بعد إعلان الجهات المختصة في المملكة عن أولى أيام شهر ذي الحجة صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية الإجازة الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي.

حيث تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى يوم الخميس الموافق 5 ذي الحجة، على أن يعود الموظفين مرة أخرى إلى العمل بعد الانتهاء من الإجازة يوم الإثنين الموافق 16 ذي الحجة بعد انقضاء أيام العيد.

وبهذا تكون عدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي هي 11 يوم.





إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع الخاص

منذ أيام قليلة تم الإعلان بشكل رسمي من قبل المحكمة العليا في المملكة أن أولى أيام شهر ذي الحجة هي 11 يوليو 2021، وهذا ما أدى بالتبعية إلى تحديد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وها ما ذاد من تساؤلات الموظفين في القطاع الخاص السعودي عن أيام الإجازة الرسمية، ولقد صرحت وزارة الموارد البشرية بمواعيد بداية ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص كالآتي:

تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص يوم 18 يوليو.

تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الأثنين الموافق 26 يوليو 2021، وهكذا تكون عدد أيام الإجازة للموظفين في القطاع الخاص هي 9 أيام.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للبنوك

صرح البنك المركزي في الساعات الأخيرة عن مواعيد إجازة عيد الأضحى 1442 بعد معرفة موعد أول أيام العيد ووقفة عرفات، وقد صرح البنك أن 16 يوليو هو أولى أيام إجازة العيد، بحيث يكون يوم الخميس 15/ 7 هي أخر أيام العمل في البنك.

وتنتهي هذه الإجازة يوم الأحد الموافق 25 يوليو، وقد صرح الموقع الرسمي للبنك أنه سوف يتم تحديد عدد من فروع البنك التي ستظل مفتوحة، لكي يتمكن الحجاج من إجراء كافة المعاملات البنكية الخاصة بهم دون وجود أي مشكلات، وبهذا نكون قد أوضحنا بداية إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين في السعودية.