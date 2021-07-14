نتائج المراسلة 2021 onefd في الجزائر دورة ماي عبر موقع onefd.edu.dz resultat

نتائج المراسلة 2021 onefd في الجزائر دورة ماي ظهرت اليوم في عدة ولايات عبر الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. حيث ظهرت نتائج امتحان اثبات المستوى 2021 في كل من الولايات قسنطينة، سعيدة، أدرار، بشار، تيارت، تبسة، بجاية، سوق هراس، سكيكدة والجزائر. وقد اكدت وزارة التربية إلى أنها تتوقع زيادة في معدلات نجاح الطلاب في نتائج المراسلة لهذا العام الحالي. بالرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنظومة التعليمية في الجزائر هذا العام. وعبر موقع ثقفني الاخباري سنضع بين أيدي طلاب المراسلة في الجزائر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد من أجل استخراج نتائج المراسلة 2021.

نتائج المراسلة 2021

ومن المقرر أن تعلن كل من ولاية الجزائر التالية: الشلف، الاغواط، بسكرة، تلمسان، تيزي وزو، الجلفة، سطيف، عنابة، المدية، مستغانم، ورقلة، وهران، الوادي وعين الدفلى نتائج اثبات المستوى غدا الخميس عبر موقع نتائج المراسلة 2021 onefd.edu.dz كما جاء في البيان الذي تم نشره على موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd

استخراج نتائج المراسلة 2021

كما وضحنا لكم سابقا فقد تم اعلان النتائج الخاصة بالمراسلة دورة ماي على عدة مراحل حسب ولايات الوطن بشكل تدريجي، أنهت وزارة التربية الوطنية جميع الترتيبات لاعلان نتائج المراسلة مع رقم التسجيل في وقتها المحدد ويمكن لكافة الطلاب الذين جتازوا امتحان شهادة اثبات المستوى الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التربية الوطنية موقع الديوان الوطني onefd.

موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد onefd

يمكن لطلاب المراسلة في الجزائر الاطلاع على نتائج شهادة اثبات المستوى onefd.edu.dz ماي وذلك باتباع بعض الخطوات السهلة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية من اجل استخراج نتائج المراسلة وهي كالآتي:

الدخول على موقع الديوان الوطني onefd

كتابة رقم التسجيل.

يجب على الطالب اختيار المركز او الولاية التي يتبعها.

تدوين تاريخ الميلاد.

كتابة رمز التاكيد

النقر على مربع إظهار النتائج.

بمجرد نشر نتائج المراسلة دورة ماي في الجزائر اليوم. تمكن كافة الطلاب في الحصول على النتيجة في مختلف الولايات التي نشرت فيها. في انتظار باقي الولايات غدا الخميس ونتمنى النجاح للجميع.