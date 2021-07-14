منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة وإنشاء حساب جديد 1443

منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة للتمتع بكافة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة الأولى التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء هذه المنصة لتعزيز الجانب العلمي من خلال إتاحة العديد من الدورات التدريبية في العديد من المجالات العلمية، وذلك للمساهمة في خلق بيئة تتميز بالموثوقية والسهولة.

منصة منار تسجيل الدخول لأول مرة

تعرف منصة منار الإلكترونية في كافة أرجاء المملكة أنها تتيح كل فترة العديد من الدورات التدريبية الإلكترونية للمساعدة في تعزيز الجانب العلمي للمواطن السعودي وتحقيق رؤية المملكة، ويتم تسجيل الدخول لأول مرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي المخصص لمنصة منار.

اختيار تسجيل الدخول.

من الاختيارات المتاحة يتم اختيار تسجيل الدخول لأول مرة.

سوف تظهر صفحة لإدراج بيانات المتدرب.

يتم إدراج البيانات الخاصة بالمتدرب مثل رقم الهوية، البريد الإلكتروني وغيرها من البيانات الأخرى المطلوبة.

إدراج رقم الهاتف المتصل برقم الهوية أو رقم الإقامة.

يجب التأكد أن رقم الهوية والبريد الإلكتروني الذي تم إدخالهم مسجلين بالفعل لدى المنشأة التدريبية التي تتيح هذا التدريب.

بعد الانتهاء من إدراج البيانات يتم الضغط على زر التحقق، لإتمام الدخول على منصة منار.

منصة منار إنشاء حساب جديد

تتيح منصة منار الإلكترونية العديد من الخدمات التي يحتاج إليه السعوديين، لذلك يسعى الكثيرين إلى إنشاء حساب جديد بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي بمنصة منار الإلكترونية.

اختيار تسجيل الدخول.

من الاختيارات المتاحة التي تظهر يتم اختيار (إنشاء حساب جديد).

بعدها سوف تظهر صفحة لإدراج البيانات.

يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل الجنسية، الاسم رباعي، رقم الهوية أو رقم الإقامة، البريد الإلكترونية، وغيرها من المعلومات الأخرى.

بعد إتمام إدخال البيانات المطلوبة يتم إدخال رمز التحقق والضغط على التالي، ليتم إنشاء حساب جديد على منصة منار.

طريقة طباعة الشهادة من منصة منار

تتيح المنصة الإلكترونية منار طباعة شهادات الدورات التدريبية من خلالها، باتباع الخطوات التالية: