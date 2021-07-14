أفادت مراسلة "دوت الخليج" في بيروت، بوصول رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، للقاء الرئيس ميشال عون.
وفور وصوله إلى بيروت قادما من القاهرة، زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، حيث من المتوقع أن يقدم تشكيلة حكومية جديدة تتألف من 24 وزيرا.
وكان مستشار الحريري يحمل مغلفا يتوقع أن يضم أوراق التشكيلة التي ترصدها العيون في بيروت، لاسيما وأن الأجواء التي رافقت عودة الحريري من القاهرة كانت "إيجابية"، واستبعدت اعتذار الحريري كما كان متوقعا قبل لقاءات القاهرة.
وفي معلومات خاصة لـ"دوت الخليج"، فإن تشكيلة الحريري المقترحة، تضم 6 وزراء جدد إلى التشكيلة السابقة، التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال عون.
وكشفت مصادر أخرى أن الحريري تلقى وعودا بأن القاهرة ستوفد مسؤولين رسميين وأمنيين، لمساعدة لبنان في كل النواحي التي يمكن تقديم العون فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحريري يلتقي عون.. ومصادر تكشف ملامح التشكيلة الوزارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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