تطعيمات بأكثر من 44ر3 مليار جرعة لقاح حول العالم

نيويورك ـ د.ب.أ: كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء عن إعطاء أكثر من 44ر3 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ9ر30 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

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