برنامج الأضاحي 1442 منصة إحسان مشروع المملكة العربية السعودية

مشروع المملكة العربية السعودية للأضاحي , طريقة الشراء من مشروع المملكة وسعر الأضحية , في عام 1983 قامت الحكومة في المملكة العربية بالتصريح عن مشاريع الأضاحي بهدف تأدية مراسم الهدي , و الفدية , والأضاحي , والصدقة , والعقيقة , والوصية بلاد من المسلمين المتبرعين من اجل تسهيل العملية , وقد ساهمت مشاريع الأضاحي في المملكة العربية السعودية ذوي الدخل المنخفض والفقراء والمساكين والمحتاجين في الحصول علي لحم الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى المبارك , كما ساعت في تأمين حصلوهم علي التبرعات من المتبرعين في كافة اوقات السنه , وليس وقت أضحية عيد الأضحى فحسب , كما أن مشروع الأضاحي يعتبر من المشاريع الخيرية غير الربحية في المملكة العربية السعودية , ويتم إدارة وتنفيذ العملية بالكامل من قبل البنك الإسلامي للتنمية , حيث يقوم بتفريق اللحم الخاص بالأضاحي على فقراء الحرم المكي , ونقل الفائض منها إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين الحقيقين يتم توزيعها الي ما يزيد عن خمسة وعشرون دولة عربية وإسلامية , في مقال اليوم نعرض كل تفاصيل هذا الموضوع , فنحن نعلم بشأن الاستفسارات العديدة الخاصة بكم علي محركات البحث .

مشروع الأضاحي في المملكة العربية السعودية

يهدف مشروع الأضاحي في المملكة العربية السعودية الي عدة أهداف تتمثل في ما يأتي , جعل تأدية نسك التبرعات سهلة وسلسة بالنيابة عن الحجاج في بيت الله الحرام , تهدف ايضا الي التأكد من أن كل الأنعام تحقق جميع الشروط الشرعية والصحية , كما تهدف ايضا الي الاستفادة من الفائض وتفريقه علي الفقراء في الحرم , كما تضمن ايضا تفريق الأضاحي علي المستحقين من الفقراء

خطوات الشراء من مشروع الأضاحي في المملكة العربية

يمكنك الشراء بكل سهولة عن طريق الموقع الإلكتروني عن طريق اتباع عدة خطوات كما يلي :

قم بالدخول علي الموقع الخاص بالمشروع قم بالضغط علي شراء الأضاحي قم بتحديد النسك المطلوب قم بتحديد وقت الذبح و وقت مكان التسليم بعد ذلك سدد المبلغ وقم بأكيد عملية الشراء

سعر الأضحية في مشروع الأضاحي في المملكة العربية السعودية :

يبلغ سعر الخروف 799 ريال سعودي , وهو ليس بمبلغ كبير , تقوم بسداد القيمة المالية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني , ويمكن ايضا الدفع عن طريق التطبيق