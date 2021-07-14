مواعيد إعلان نتائج القبول الموحد ورابط الاستعلام عن قبول الجامعات للطلاب والطالبات

بعد انتهاء تسجيل القبول بالجامعات السعودية يترقب الطلاب والطالبات إعلان نتائج القبول الموحد التي تتم قريبا، وقد حددت العديد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية مواعيد إعلان نتائج قبول الجامعات وبالتحديد نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات، تابعونا لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات 1443 إلكترونيا.نتائج القبول الموحد 1443
قامت الجامعات بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل في القبول الموحد للطلاب بالجامعات، وهذا من خلال بوابة القبول الموحد الرسمية لتسجيل الطلاب الجدد بالجامعات، وقد قامت كافة الجامعات السعودية بتنزيل جدول يوضح مواعيد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجديد 1443 وسنوافيكم بالمواعيد في السطور القادمة.مواعيد إعلان نتائج القبول بالجامعات
- الجامعة الإسلامية يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة.
- جامعة جدة يوم الأحد 22 ذو الحجة.
- جامعة الطائف يوم 1 اغسطس.
- جامعة القصيم 12 يوليو.
- جامعة الحائل 3 ذو الحجة.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم 5 يوليو.
- جامعة المجمعة يوم 12 يوليو.
- جامعة الجوف يوم 1 ذو الحجة.
- جامعة جازان يوم 12 يوليو.
- جامعة بيشة يوم 2 ذو الحجة.
- جامعة تبوك يوم 28 يوليو.
- جامعة الملك عبدالعزيز يوم 15 اغسطس.
- جامعة ام القري يوم 22 ذو الحجة.
- اغلق باب التسجيل في الجامعات يوم 30 ذو القعدة.
- إعلان نتائج الفرز الأول ونتائج تأكيد القبول يوم 5 ذو الحجة ثم تقوم الجامعات بمفاضلة المرشحين بناء علي الرغبة الاولي.
- إعلان نتائج الفرز النهائي يوم 7 ذو الحجة.
- تأكيد قبول الفرز الأول يوم 8 ذو الحجة.
- إعلان نتائج الفرز الأخير يوم 8 ذو الحجة.
- آخر موعد لتأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 14 ذو الحجة.
- اغلق باب التسجيل للقبول الجامعي يوم 1 ذو الحجة.
- إعلان نتيجة الفرز الأول يوم 5 ذو الحجة.
- إعلان نتائح الفرز النهائي يوم 7 ذو الحجة.
- آخر موعد لتأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 13 ذو الحجة.
نتائج قبول في الجامعات 1443
يتم الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات من خلال الموقع الرسمي للجامعة “هذا لبعض الجامعات” أو عبر الدخول علي بوابة القبول الموحد الرسمية سواء للطلاب أو للطالبات من خلال الروابط الرسمية.
- بوابة القبول الموحد للطلاب.
- بوابة القبول الموحد للطالبات.
تابعونا لأي جديد حول نتائج القبول بالجامعات في المملكة العربية السعودية وأي جديد يخص طلاب الصف الثاني عشر المتقدمين للجامعات بالسعودية.
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بعد انتهاء تسجيل القبول بالجامعات السعودية يترقب الطلاب والطالبات إعلان نتائج القبول الموحد التي تتم قريبا، وقد حددت العديد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية مواعيد إعلان نتائج قبول الجامعات وبالتحديد نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات، تابعونا لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات 1443 إلكترونيا.نتائج القبول الموحد 1443
قامت الجامعات بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل في القبول الموحد للطلاب بالجامعات، وهذا من خلال بوابة القبول الموحد الرسمية لتسجيل الطلاب الجدد بالجامعات، وقد قامت كافة الجامعات السعودية بتنزيل جدول يوضح مواعيد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجديد 1443 وسنوافيكم بالمواعيد في السطور القادمة.مواعيد إعلان نتائج القبول بالجامعات
- الجامعة الإسلامية يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة.
- جامعة جدة يوم الأحد 22 ذو الحجة.
- جامعة الطائف يوم 1 اغسطس.
- جامعة القصيم 12 يوليو.
- جامعة الحائل 3 ذو الحجة.
- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يوم 5 يوليو.
- جامعة المجمعة يوم 12 يوليو.
- جامعة الجوف يوم 1 ذو الحجة.
- جامعة جازان يوم 12 يوليو.
- جامعة بيشة يوم 2 ذو الحجة.
- جامعة تبوك يوم 28 يوليو.
- جامعة الملك عبدالعزيز يوم 15 اغسطس.
- جامعة ام القري يوم 22 ذو الحجة.
- اغلق باب التسجيل في الجامعات يوم 30 ذو القعدة.
- إعلان نتائج الفرز الأول ونتائج تأكيد القبول يوم 5 ذو الحجة ثم تقوم الجامعات بمفاضلة المرشحين بناء علي الرغبة الاولي.
- إعلان نتائج الفرز النهائي يوم 7 ذو الحجة.
- تأكيد قبول الفرز الأول يوم 8 ذو الحجة.
- إعلان نتائج الفرز الأخير يوم 8 ذو الحجة.
- آخر موعد لتأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 14 ذو الحجة.
- اغلق باب التسجيل للقبول الجامعي يوم 1 ذو الحجة.
- إعلان نتيجة الفرز الأول يوم 5 ذو الحجة.
- إعلان نتائح الفرز النهائي يوم 7 ذو الحجة.
- آخر موعد لتأكيد القبول في الفرز الأخير يوم 13 ذو الحجة.
نتائج قبول في الجامعات 1443
يتم الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات من خلال الموقع الرسمي للجامعة “هذا لبعض الجامعات” أو عبر الدخول علي بوابة القبول الموحد الرسمية سواء للطلاب أو للطالبات من خلال الروابط الرسمية.
- بوابة القبول الموحد للطلاب.
- بوابة القبول الموحد للطالبات.
تابعونا لأي جديد حول نتائج القبول بالجامعات في المملكة العربية السعودية وأي جديد يخص طلاب الصف الثاني عشر المتقدمين للجامعات بالسعودية.
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