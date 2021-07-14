أسعار كفرات جينيو 2021 مقاس 17 وجميع المقاسات الأخرى

الكفرات جينيو الصينية حققت انتشارًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، وهو ما أدى إلى حدوث طلبًا كبيرًا عليها بفضل استعمالها خامات جيدة تتحمل ظروف الخدمة الشاقة بشهادة كثيرين ممن اقدموا على شرائها، ويبحث الكثيرين عن أسعارها بمختلف المقاسات التي تناسب جميع السيارات خاصة مقاس 17 لانتشار السيارات التي تستعمله بكثرة في المملكة، وتعد كفرات السيارات من أهم الأجزاء المسؤولة عن السلامة في المركبة وكنا قد نشرنا مقالنا سابق يتحدث عن أكثر أنواع الكفرات توفيرًا في صرفية الوقود.

كفرات جينيو بن شيهون

ليست هناك علاقة بين شركة بن شيهون وكيل كفرات هانكوك في السعودية وبين علامة كفرات جينيو الصينية في المملكة، لذلك هناك التباس بالأمر، كما لا يعرف أيضا سر اعتقاد الكثيرين بوجود علاقة بين وكيل الإطارات اليابانية المشار إليها ووكالة العلامة الصينية.

وكيل كفرات جينيو في السعودية

وكيل العلامة الصينية للكفرات في السعودية هي شركة الإطارات المتحدة والتي يقع مقرها في منطقة الصالحية بالرياض، وفيما يلي رقم الوكالة للاستعلام عن أي شيء يخص الإطارات المشار إليها:

+966 11 455 6628

إطار مقاس 265/65/r17 بسعر 174 ريال.

مقاس 235/ 50/ r17 بسعر 139 ريال.

كفر مقاس 245/45/ r19 بسعر 151 ريال.

إطار 285/50/ r20 بسعر 202 ريال.

أسعار كفرات جينيو 2021 مقاس 17 وجميع المقاساتوكيل كفرات جينيو مكة

ليست هناك وكالة للكفرات المشار إليها في منطقة مكة، ولكن هناك بعض الموزعين للعلامة الصينية ومن بين أبرزهم:

شركة سعيد محمد العمودي التي تقع في شارع الحج، وفيما يلي رقمهم للتواصل:

+966 12 543 3507

وكيل كفرات جينيو في القصيم

لا يوجد وكالة المشار إليها في القصيم ولكنك يمكنك الاستفسار عنه لدى اليحيى لكفرات السيارات الذي يتواجد بشارع الأربعين جنوب الجوازات، ورقمهم هو:

+966 16 326 7030

وكذلك يمكنك الاستفسار عن توافرها لدى مركز العقيل الذي يتواجد بمنطقة شارع الصناعة حي الشماس، ورقمهم هو:

+966 16 326 9530

عيوب الكفرات الصينية

هناك عدد من العيوب التي ظهرت لدى بعض مستخدمي الكفرات المشار إليها، وربما كانت هذه العيوب مرتبطة بالتجارب المشار إليها فقط ويمكن أن لا تحدث مرة أخرى، لكن احتمالية أنها بجميع الكفرات من النوع المذكور واردًا أيضا.