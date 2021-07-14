وزير الخارجية الإسرائيلى فى الحجر الصحى بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإسرائيلية، خضوع وزير الخارجية يائير لابيد، للحجر الصحى بعد إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإسرائيلية، خضوع وزير الخارجية يائير لابيد، للحجر الصحى بعد إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا. ولم تذكر السلطات مدة الحجر الصحى أو أى تفاصيل أخرى حول الأمر.

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