جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن "حوالى 45% من التونسيين اكتسبوا مناعة طبيعية ضد الفيروس، إضافة إلى أننا سنتمكن من تلقيح حوالى 5 ملايين شخص بحلول شهر سبتمبر".
وأضاف أن "هذا ما سيجعلنا أمام نسبة مئوية مرتفعة من المواطنين المحصنين من الفيروس وهى 70%".
يشار إلى أن تونس تشهد زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، وامتلأت وحدات الرعاية المكثفة بسبب تفشى الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول صحي تونسى: سنسيطر على كورونا بحلول أكتوبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.