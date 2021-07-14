أخبار اليمن : إصابة مواطن بخروقات لقوى العدوان في الحديدة

إصابة مواطن بخروقات لقوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي، خرق هدنة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطن، فيما استشهد طفل بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة وشن الطيران تسع غارات على محافظة مأرب وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 122 خرقاً بينها استحداث تحصينين قتاليين في الجاح والجبلية وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء المنظر والجاح والدريهمي وغارة لطيران تجسسي على الجاح وغارة لطيران استطلاعي مسلح.

ونفذت قوى العدوان 14 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 185 قذيفة و85 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران قوى العدوان في منطقة الناصري بمديرية التحيتا.

وفي محافظة صعدة استشهد طفل متأثراً بجروحه بعد يوم من إصابته إثر انفجار قنبلة عنقودية بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب أربع غارات على مديرية ماهلية، تسبب إحداها في تضرر منزل مواطن، واستهدف بثلاث غارات مديرية رحبة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن غارتين على مجازة الغربية في محور عسير.