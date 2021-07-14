أخبار اليمن : استمرار هطول الامطار الرعدية على عدة محافظات

استمرار هطول الامطار الرعدية على عدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة المقبلة، بسبب المنخفض الجوي الذي تشكل شمال شرق البحر العربي والمحمل بكتلة هوائية دافئة ورطبة.

كما توقع المركز في نشرته الجوية أن يشمل تأثير المنخفض المناطق الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وصولاُ الى أجزاء من المرتفعات الجبلية مع غطاء سحب واسع تتخللها السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة.

وأشار إلى استمرار الرياح النشطة الموسمية على شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وتعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية الجنوبية من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : إب : 12، السدة - إب : 8.4 ، الشحر : 4.6 ، صرفيت : 4.2 ، ذمار : 1.0 ، الضالع : 0.9 ، المعافر : 0.9

وأوضح أن الأمطار شملت أيضاً أجزاء من محافظات شبوة، أبين، لحج وعدن، إب وتعز وكانت خارج نطاق محطات الرصد.