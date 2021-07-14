رابط التسجيل بدعم الريفي السعودي وشروط التقديم التي يجب الالتزام بها

رابط التسجيل بدعم الريفي، التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة وشروط الحصول على الدعم،مع الأخذ بعين الاعتبار أن المملكة تقدم العديد من برامج التمويل ،كما طورت برنامجًا خاصًا للدعم الريفي وتحويل الأموال للمتقدمين بشكل شهري مع الرغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين الموجودين في المملكة العربية وتطوير الاقتصاد الوطني فتابعونا لمعرفة كيفية الالتحاق ببرنامج الدعم الريفي.

رابط التسجيل بدعم الريفي

في محاولة من الحكومة السعودية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مواطنيها قدمت دعمًا مخصصًا لأصحاب الأعمال الصغيرة حتى الأعمال الصغيرة والبسيطة. وتشكل هذه المشاريع الصغيرة دعائم صلبة يمكن للاقتصاد الوطني الاعتماد عليها حيث تساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المادية لأصحابها وكانت خطوة البداية قيام المملكة العربية السعودية بتطوير برنامج خاص لدعم الراغبين والعمل في مجال الزراعة وحتى المهن المتعلقة بمجال الزراعة كما كان لقطاع الثروة الحيوانية دور في برنامج الدعم الريفي ، وكل هذا لتطوير الزراعة في المملكة العربية السعودية سواء على المستوى الدولي أو المحلي.

خطوات التسجيل في دعم الريفي

إذا كنت ترغب في التقدم لبرنامج ويوفر لربات البيوت والأسر الذين هم جزء منه من خلال الخطوات التالية:

نقوم بالدخول إلي الموقع الرسمي منصة الدعم الريفي ثم نقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد عبر المنصة. ثم قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح والتي تشمل الخانات التالية :

كتابة الاسم بشكل صحيح.

قوم بإدخال رقم الهوية.

كتابة تاريخ الميلاد.

ثم إدخال كلمة المرور والتحقيق منها.

وايضاً كتابة رمز التحقق المرئي.

بعد كتابة جميع البيانات والتأكد منها نقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

وايضاً بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق المرئي التي تم أرسالة عبر جوالك.

وأخيرا يتم التسجيل في الحساب عبر المنصة.

لقد حددت وزارة المياه والبيئة الزراعية بعض الشروط التي يجب توافرها للراغبين في التسجيل للدعم الريفي في السعودية والشروط كالأتي:

على المواطن المقدم للطلب ان يكون سعودي الجنسية.

يجب على المواطن المقدم ان يكون عاملاً في أحد المهن الزراعية التي يقوم بدعمها برنامج الريف.

أن لا يكون المرشح للطلب موظفاً في أحد قطاعي المملكة (قطاع عام أو خاص).

وان لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

بشرط ألا يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب عبر البرنامج لا يتجاوز عن 6000 ريال سعودي.

مجموع برامج الدعم المالي التي يجب أن لا يتجاوز المستفيد منها ثلاثة برامج.

يجب ألا يتجاوز إجمالي الدعم المباشر 54000 ريال سعودي سنويًا لجميع البرامج التي تم التسجيل فيها.

تسليم المستندات التي تثبت أهلية المرشح لممارسة المهنة.

أن يكون لدى مقدم الطلب حساب بنكي فعال أو نشط.

يجب احترام جميع المعايير والشروط الصحية والفنية التي تحددها المنصة.

على المتقدم استكمال جميع البيانات الشخصية والفنية.

شروط التسجيل عبر برنامج الريف: