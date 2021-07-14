التقديم علي المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي وشروطها هي خدمة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وتقدم للأسر التي تستحق المساعدات المقطوعة ، ويمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بطريقتين وهما الاستعلام برقم السجل المدني ، أو الاستعلام برقم الطلب ، وتصرف المساعدة المقطوعة للأسر التي لها الأولوية في الصرف وهم الذين لم يصرف لهم مساعدة لفترة تتعدي الثلاث سنوات ، وتصرف بناء علي الحالة الأكثر احتياجا بعد دراستها ، ومبلغ المساعدة المقطوعة يتراوح بين 10400 إلي 30000 ريال سعودي ويتم تحديده علي حسب أفراد الأسرة الضمانية ، وسنتعرف من خلال مقالنا علي طريقة التقديم علي المساعدة المقطوعة بالخطوات من خلال السطور التالية.

طريقة التقديم علي المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي وشروطها

يمكن التقديم عن المساعدة المقطوعة إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا يتم الدخول علي رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

يتم بعد ذلك اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

إذا كان لديك حساب سابق يمكنك الدخول برقم الهوية وكلمة المرور بكل سهولة والاستفادة بالخدمات.

إن لم يكن لك حساب سابق يمكن التسجيل من خلال منصة ابشر.

يمكن إنشاء حساب جديد من خلال إدخال كافة البيانات بدقة حيث يتم متابعتها من جهة الوزارة بصورة دورية.

يتم الضغط علي تقديم للتأكيد علي إنشاء حساب جديد.

سيطلب منك إدخال البيانات الشخصية مثل الحساب البنكي والدخل حتي تصبح مرجع للوزارة عند تحديد مدي الاستفادة من الخدمات المتاحة.

بعد إنشاء الحساب يمكنك تقديم طلب علي الخدمة المقطوعة بسهولة .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

هناك شروط معينة وضعتها وزارة الموارد البشرية والاجتماعية لصرف المساعدة المقطوعة وهي كالاتي :

معدل دخل الأسرة للمقارنة بينه وبين عدد أفراد الأسرة المسئول عنها.

تحديد اخر مره حصلت فيها الأسرة المستفيدة من الضمان علي المساعدة.

أن يكون المقدم علي المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية .

يكون الأولوية لصرف المساعدة المقطوعة للأسر التي لم تحصل عليها فترة ثلاثة أعوام متتالية.

يصرف أولا للحالة الأكثر احتياجا بعد دراسة حالتها من خلال مراجعة البيانات المسجلة علي موقع الوزارة.

نكون بهذه الخطوات والشروط قد تعرفنا علي المساعدة المقطوعة في الضمان الاجتماعي ، وكيفية التقديم ومتي يتم الصرف والمبلغ الذي يتم صرفه من خلال وزارة الموارد البشرية والاجتماعية.