نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021 عبر الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لهذا العام 2021 في حالة من الخوف والقلق وكما انهم يريدون الحصول على النتيجة في اسرع وقت ممكن للاطمئنان على مستواهم الدراسي وتحديد مستقبلهم في الفترة القادمة، بعدما أنهى الطلاب امتحاناتهم في الأيام الماضية في كافة تخصصاتهم الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية في جميع أنحاء الجمهورية، كما أن الوزارة تعمل حاليا على تصحيح الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها على الموقع الإلكتروني البوابة المصرية للتعليم الفني الخاصة بالمدارس التعليم الفني، ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال من موقع “ثقفني” خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2021 بكل سهولة عبر الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم من قبل ونعرض لكم موعد ظهورها.

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم وعدة مصادر موثوقة بان الوزارة تعمل حاليا بتصحيح أوراق الامتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها في جميع محافظات مصر وسيتم إعلانها فور اعتمادها رسمياً عقب الانتهاء التصحيح ورصد الدرجات الطلبة والطالبات بمختلف تخصصاتهم في جميع أنحاء الجمهورية عبر الموقع الرسمي للبوابة التعليمية للتعليم الفني باسرع وقت وبكل سهولة ويسر دون الاحتياج للجوء للمدارس أو الإدارات التعليمية نظراً للأوضاع الاحترازية التي تتخذها معظم دول العالم في مواجهة وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا)، وصرح مسؤولون بوزارة التعليم ان نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021

أعلنت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم انه جاري بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات لإعلان النتيجة على الموقع الإلكتروني البوابة المصرية للتعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والمقرر ظهورها خلال الاونة القادمة القليلة فور اعتمادها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 من خلال الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني على النحو التالي: