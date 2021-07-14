العد التنازلي للمدرسة .. موعد بداية المدارس 1443

العد التنازلي للمدرسة من الأمور التي يتساءل الكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية عنها حتى يتعرفوا على موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 هجري، وخاصة بعد وجود الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأجمعه بسبب فيروس كورونا، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل من خلال هذا المقال.

موعد بداية المدارس 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات للعام 1443 هجري في اليوم الموافق 21 من محرم 1442 والذي يوافق 29 أغسطس 2001 .

طبقًا إلى قرار وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، ولهذا يستعد الطلاب للدراسة في المدارس والجامعات منذ هذا القرار حسب النظام الجديد للتعليم.

والذي يقوم عن الدراسة عن بعد لأن الدراسة في هذه الأعوام تختلف عن الدراسة في الأعوام السابقة.

اقترب العودة إلى المدرسة في المملكة العربية السعودية، وجميع المهتمين بالمدارس من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين يترقبون بدء الدراسة.

ويبدئون في حساب الأيام المتبقية على العودة إلى العام الدراسي الجديدة.

لأننا نعلم أن الدراسة تشكل الضغط الكبير على كل من الطلاب وأولياء الأمور بسبب المسؤولية الكبيرة التي يلقيها نظام التعليم الإلكتروني على النظام التعليمي.

بعكس ما كان يتم اتباعه في السنوات السابقة، وأصبحت العودة للدراسة هي ما تبقى عليها 46 يوم و 16 ساعه وعدد قليل من الدقائق.

وزارة التعليم السعودية قررت أن يكون العام المقبل من الأعوام التي يتم فيها تطبيق النظام التعليمي الجديد.

حيث إنها تقوم بالكثير من التغيرات على المستويات المتنوعة.

سواء كانت على مستوى المقررات التعليمية التي يتم تقديمها إلى الطلاب أو المقررات التعليمية الجديدة التي يتم إدخالها إلى الصفوف المتنوعة.

كما أن ساعات التعليم سوف يتم زيادتها بالفعل حتى يستفيد الطلاب بكم أكبر من المعلومات.

وأيام الدراسة سوف يزداد عددها مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى التوسع في عدد الفصول الدراسية حتى يكون العام المقبل مختلف تمامًا عن الأعوام الدراسية السابقة.

والطلاب سوف يمنحهم وزير التعليم السعودية عدد أكبر من الإجازات في كل فصل دراسي.

حيث يتم إضافة أجازه جديدة يطلق عليها إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

وهي التي يحصل عليها الطالب لمدة مرتين أو ثلاثة خلال الفصل الدراسي الواحد.

حتى لا يصاب الطلاب بالملل من فترة الدراسة.

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