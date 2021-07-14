البابا فرنسيس يغادر المستشفى بعد عملية جراحية

جدة - نرمين السيد - وكان بيان لدار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى للفاتيكان، قد أكد تعافى قداسة البابا فرنسيس بالشكل المفترض، مشيرا إلى أن نتائج تحليل الدم جاءت جيدة.

يشار إلى أن البابا فرنسيس، كان قد أُدخل مستشفى فى روما، للخضوع "لجراحة مقررة" فى القولون، وأجرى الجراحة فريق طبى من عشرة أفراد.