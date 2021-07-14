جدة - نرمين السيد - وقال روحانى، خلال اجتماع الحكومة: "اليوم، يمكن لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصب اليورانيوم بنسبة 20 % و60 %، وإذا احتاجت مفاعلاتنا، فيمكنها أيضا التخصيب بنسبة 90%".
وأضاف أن بلاده سعت للحفاظ على الاتفاق النووى بجميع الوسائل، إلا أن ترامب انسحب منه وفرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت قد أعلنت الإثنين الماضى، تقديم التقرير الفصلى الـ22 حول الاتفاق النووى وآخر مستجدات المفاوضات الجارية فى فيينا، إلى مجلس الشورى (البرلمان).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روحانى: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.