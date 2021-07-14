افتتاح سفارة الإمارات في تل أبيب

افتتحت دولة الإمارات، الأربعاء، سفارتها في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بمشاركة الرئيس إسحاق هرتسوغ.

ويعد افتتاح السفارة الإماراتية لدى إسرائيل، خطوة أخرى في إطار تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي، الذي شكل مرحلة جديدة في تاريخ المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد افتتح رسميا سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي أواخر يونيو الماضي.