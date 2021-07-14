يقدم بنك الرياض لعملاؤه عبر موقعه الإلكتروني عروض مضاعفة الربح علي استخدام بطاقات ماستركارد في المشتريات والمصروفات المحلية بالمملكة والدولية خارجها ومن خلال المشتريات الأون لاين ، حيث يمكن للعملاء المستخدمين لعرض الربح عن طريق البطاقات الائتمانية من بنك الرياض ، الحصول علي جوائز تصل إلي 2 مليون ريال سعودي ، والفرصة متاحة لعدد 51 عميل لدي بنك الرياض ، ويتم توزيع الجوائز علي فئات ، مليون ريال سعودي لفائز واحد ، وعشرون ألف ريال لعدد خمسون فائزاً ، وذلك علي أن يتم السحب علي تلك الجوائز في تاريخ الثامن عشر من يوليو 2021 لعدد خمس وعشرون فائزاً بقيمة عشرون ألف ريال لكل منهم ، ويتم السحب الثاني يوم التاسع عشر من أغسطس لعدد خمس وعشرون فائزاً بقيمة عشرون ألف ريال لكل منهم ، وتكون المرحلة الأخيرة لفائز واحد فقط وهو الرقم واحد وخمسون بقيمة مليون ريال سعودي ، ويقدم بنك الرياض مجموعة جديدة من العروض التمويلية للسيدات.

الربح عن طريق البطاقات الائتمانية من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض بصورة دائمة كثير من العروض الترويجية والربحية لتنشيط التعاملات المالية وتحفيز عملاؤه وتمييزهم عن باقي عملاء البنوك الأخري بالمملكة ، ويمكن الحصول علي عرض الربح عن طريق البطاقات الائتمانية بزيادة فرصة الدخول علي السحب بالطريقة الآتية :

لعمليات الشراء المحلية : عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي فرصة سحب واحدة ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي فرصتين.

ولعمليات الشراء أونلاين :عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي فرصتين للسحب ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي أربعة فرص.

أما عمليات الشراء الدولية : عند استخدام بطاقة مدي يحصل العميل علي أربعة فرص للسحب ، وعند استخدام بطاقات مسبقة الدفع أو الائتمان يحصل العميل علي ثماني فرص.

اشتراطات الحصول علي العروض والاشتراك في السحب

يشترط بنك الرياض توافر بعض الضوابط للحصول علي العرض ، نتعرف عليها معاً :