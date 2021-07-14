مسؤول روسى: طالبان تستطيع السيطرة على مزيد من مناطق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الروسى إلى أفغانستان، زامير كابولوف، إن حركة طالبان قادرة على السيطرة على المزيد من المناطق، متوقعا فى نفى الوقت استمرار الأعمال القتالية الشهرين المقبلين.





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