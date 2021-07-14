تبون يعلن فتح الحدود البرية بين الجزائر والنيجر

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فتح الحدود البرية بين بلاده والنيجر بهدف تسهيل التبادلات التجارية بين البلدين.
وعبّر تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره النيجري محمد بازوم، عقب استقباله له بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر، عن شكره للرئيس بازوم على "الزيارة الأخوية التي يقوم بها إلى الجزائر مع وفد هام جدا، شمل كافة القطاعات".
وأوضح أن المحادثات الأولية بين الطرفين أسفرت عن "اتفاق تام" بين البلدين على كل النقاط التي طرحها الطرف النيجري، والتي ترمي إلى "تعزيز التعاون في كل الميادين، على غرار الري والنفط والتبادل التجاري"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكشف تبون عن اتفاق الطرفين على "فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر"، كما اتفقا على أن تكون هناك "سياسة واضحة" بالنسبة للنيجريين العاملين بالجزائر في مختلف القطاعات.
أما بالنسبة للتعاون الأمني، فأكد تبون على وجود "اتفاق تام" بين البلدين بشأنه، مشيرا إلى الموافقة على كل المقترحات التي تقدم بها الطرف النيجري.
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