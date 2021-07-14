عروض بنده اليوم خصومات عيد الأضحى على اللحوم من هايبر بنده hyper panda

عروض بنده اليوم المميزة تحتوي على خصومات ممتازة مقدمة من أجل عملاء هايبر بنده الذي يعتبر من أكبر محلات البيع في المملكة العربية السعودية، ويقدم هايبر بنده عروض مميزة كل أسبوع وتعتبر تلك العروض هي أقوى عروض في المملكة، وتحتوي العروض على تخفيضات على اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ومنتجات الألبان والعديد من المنتجات الأخرى المميزة التي ستجدونها في هذا المقال.

عروض بنده

تحتوي عروض بنده اليوم على فول مدمس بالخلطة حدائق كاليفورنيا بوزن 450 جرام للقطعة بسعر 9.95 ريال بدلا من 17.85 ريال العرض يحتوي على 3 قطع، ويوجد معجون طماطم السعودية بسعر 17.95 ريال بدلا من 25 ريال، ويوجد كريمة البندق مع الكاكاو نوتيلا بوزن 100 جرام بسعر 29.95 ريال بدلا من 41.95 ريال، ويوجد شوكولاته مشكلة بوزن 500 جرام بسعر 38.95 ريال بدلا من 79.90 ريال العرض يحتوي على 2 قطعة، ويوجد شوكولاته كواليتي ستربد ماكنتوش بوزن 850 جرام بسعر 39.95 ريال بدلا من 87.50 ريال، ويوجد صدور دجاج طرية ساديا بوزن 2 كيلو بسعر 43.95 ريال بدلا من 51.95 ريال.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على كتف عجل بدون عظم بسعر 42.95 ريال للكيلو (منتج طازج)، ويوجد قطع عجل بالعظم بسعر 34.95 ريال للكيلو (منتج طازج)، ويوجد فخذ خروف أسترالي بالعظم بسعر 44.95 ريال للكيلو (مبرد)، ويوجد موزة غنم بالعظم أسترالي بسعر 49.95 ريال (مبرد)، ويوجد إسكالوب بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال للكيلو (مبرد)، ويوجد برجر بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال للكيلو (مبرد)، ويوجد أيضا دجاج فاخر طازج وزن 1000 جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.95 ريال، ويوجد شرائح أو مكعبات صدور دجاج اليوم وزن 400 جرام بسعر 16.95 ريال بدلا من 19.75 ريال.

هايبر بنده

تحتوي عروض بنده اليوم جبن رومي هيلثي فود بسعر 32.95 ريال بدلا من 49.25 ريال، ويوجد زبدة غير مملحة إماراتي بسعر 7.95 ريال بدلا من 16.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنة قشقوان سولي 39.95 ريال للكيلو بدلا من 49.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنة شيدر أحمر أو أبيض أيرلندي بسعر 44.95 ريال للكيلو بدلا من 63.25 للكيلو، ويوجد جبنه دوبل كريم فيتا أو براميلي أو إسطانبولي بسعر 14.95 ريال للكيلو بدلا من 19.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه فيتا غنم فالبريسو بسعر 46.95 ريال للكيلو بدلا من 62.25 ريال للكيلو.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المميزة والقوية.