عاجل.. طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودى مع باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على معبر حدودى رئيسى مع باكستان، وفقًا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل.



جدة - نرمين السيد - أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على معبر حدودى رئيسى مع باكستان، وفقًا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل. وأكد مسؤول فى قوات الأمن الباكستانية طلب عدم الكشف عن اسمه، أن حركة طالبان سيطرت على معبر سبين بولدوك-شامان، مضيفا "رفعوا علمهم وأنزلوا العلم الأفغانى".

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