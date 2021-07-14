طريقة الحصول على البطاقة الرقمية من الراجحي وما هي فوائدها

البطاقة الرقمية من الراجحي ما هي؛ تعد بطاقة الراجحي الرقَمية أحد وسائل التسوق الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت، كما تعد وسيلة آمنة وسهلة وسريعة؛ وهذا يرجع لصدورها عن مصرف الراجحي الذي يحظى بثقة وشهرة عريضة بين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ولعل أهم ما يميزها أنها في متناول جميع عملاء مصرف الراجحي، ولكن هناك شروط لإصدار بطاقة الراجحي الرَقمية سنتعرف عليها فيما يلي.

طريقة الحصول على البطاقة الرقمية من الراجحي

يوفر مصرف الراجحي البطاقة الرقمية من الراجحي لكافة العملاء، لذلك يمكن الحصول على بطاقة الراجحي من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط مصرف الراجحي. العمل على تقديم طلب الحصول على بطاقة الراجحي. الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد الموافقة على إصدار بطاقة الراجحي الرَقمية أصبح بإمكان العميل استخدامها في عملية التسوق الإلكتروني، ولكن يتوجب شحن بطاقة الراجحي أولًا من خلال الحساب الجاري، كما يمكن للعميل استرداد المبلغ الذي تم إيداعه في البطاقة من خلال دخول تطبيق مصرف الراجحي والنقر على خيار استرداد.

مميزات بطاقة الراجحي

تقدم بطاقة الراجحي الرقَمية العديد من المميزات للعملاء، أبرزها

الأمان وسهولة الاستخدام.

صالحة لكافة العملاء داخل مصرف الراجحي.

يسهل الحصول عليها بشكل إلكتروني.

يتم الحصول عليها بشكل فوري.

يحصل العميل على استرداد نقدي 100% على أول عملية شراء إلكترونية، بالإضافة إلى استرداد 5% على جميع المشتريات في خلال الشهر الأول.

تتمتع بأنها مقبولة على مستوى العالم.

تتميز بأنها مجانية، ولكن في حالة إعادة إصدارها يتم دفع 50 ريال سعودي.

لا يتطلب إصدارها الحصول على موافقة ائتمانية.

متطلبات إصدار بِطاقة الراجحي

هناك مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في العميل الذي يرغب في إصدار بطاقة الراجحي، أبرزها:

ألا يقل عمل العميل عن 18 عام.

أن يكون هناك حساب جاري للعميل في مصرف الراجحي.

أن يقدم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة، وفي كلتا الأحوال لا بد وأن يكون ساري.

في النهاية نكون تعرفنا على ما هي البطاقة الرقمية في الراجحي، وطريقة الحصول عليها وشحنها واستخدامها، بالإضافة إلى مميزات بطاقة الراجحي الرقَمية.