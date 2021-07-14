عواصف الصيف تفتك بـ سويسرا .. سقوط أشجار وانهيار حظيرة طائرات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس"، أفادت الشرطة السويسرية بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل ما أسفر عن تضرر عدة طائرات وانهيار سقف حظيرة الطائرات، دون أن تسفر الواقعة عن أى خسائر بشرية.

وفى مدينة زيوريخ تسببت العواصف فى فوضى بين المسافرين بعد سقوط الأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديد، فيما حذرت السلطات من فيضانات محتملة، كما أغلقت بعض ممرات جبال الألب مؤقتا بسبب تساقط الثلوج بكثافة.